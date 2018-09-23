فيضانات مرعبة تضرب تونس

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات المدمرة التي شهدتها ولاية نابل في شمال شرقي تونس، كما خلفت السيول الجارفة خسائر مادية فادحة.

وأكد معتمد بوعرقوب، حسام بن أحمد، في تصريح لوكالة "وات" أن فرق الحماية المدنية تمكنت من انتشال جثتي فتاتين يبلغان من العمر 20 و 25 سنة، مساء السبت، بمنطقة بوسهم من معتمدية بوعرقوب الواقعة على بعد 60 كلم شرقي العاصمة التونسية، بعد أن جرفتهما مياه الأمطار الطوفانية، التي تهاطلت بولاية نابل.

وكان الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، قد أكد في تصريح سابق، وفاة شخص مساء السبت بعد أن جرفته السيول في منطقة "بير مروة" التابعة لمعتمدية تاكلسة من ولاية نابل، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الفيضانات إلى 3 أشخاص.

وأشار معتمد بوعرقوب إلى أن خلية الأزمة تواصل عملها ومتابعة الوضع في المنطقة، مشيرا إلى أن الأوضاع بدأت تسير نحو الانفراج بعد توقف هطول الأمطار وبداية انخفاض منسوب المياه.