بالفيديو.. وزير الطاقة الروسي يكسر البرتوكولات ويستغني عن “الكوستيم”

كسر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم السبت كل البروتوكولات واستغنى عن البدلة الرسمية، حيث ارتدى جينز وسويت أسود.

حيث وصل الوزير الروسي اليوم السبت، إلى الجزائر من أجل حضور إجتماع “الأوبك” الذي ينطلق غدا بالجزائر، في حضور 24 دولة.

ورصدت كاميرا “النهار” الوزير الروسي، أثناء وصوله إلى فندق الأوراسي، مرتديا جينز وسويت أسود مستغنيا عن البذلة الرسمية، التي ارتداها كل ضيوف “الأوبك” بالجزائر.

حيث وصل إلى فندق الأوراسي رفقة وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني.