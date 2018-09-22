الدفع بالطريق السيار شرق- غرب قريبا

صرح اليوم السبت وزير الأشغال العمومية و النقل، عبد الغني زعلان، من المدية أن نظام الدفع على مستوى الطريق السيار شرق-غرب "سيدخل حيز التنفيذ بعد الانتهاء من عملية تنصيب المرافق و تحديد تعريفة المرور".

و قال الوزير على هامش زيارته لورشة تحديث محور الطريق "الشفة- المدية" ، "نحن في انتظار الانتهاء من تركيب خمسة وخمسين (55) مركز دفع وصيانة الطرق المبرمجة على طول هذا الطريق السريع لتحديد موعد البدء في نظام الدفع".

سيكون نظام الدفع على الطريق السيار شرق-غرب مرتقبا بمجرد أن تكون الهياكل المتواجدة حاليا في طور الانجاز متاحة.

وأضاف أن "توسعة هذا النظام إلى شبكات طرق وطنية، بما في ذلك الطريق الوطني رقم واحد الذي يربط شمال البلاد بالمناطق الجنوبية ، لم يتم الفصل فيه بعد".