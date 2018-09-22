"العاصمة محمية كليا من مخاطر الفيضانات"

أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب اليوم السبت أن العاصمة محصنة من الفيضانات و محمية كليا من مخاطر هذه الظاهرة الطبيعية.

و أوضح الوزير خلال زيارة عمل و تفقد لعدد من مشاريع قطاعه بالعاصمة، أن هذه الأخيرة محمية من الفيضانات بفضل خاصة الهياكل و المنشآت المائية و تهيئة أودية منها وادي الحراش و وادي اوشايح في الضاحية الشرفية للعاصمة.

و ذكر نسيب أن كل الهياكل التي أنجزت في العاصمة خلال السنوات الأخيرة سمحت بضمان تأمين كلي من ظاهرة الفيضانات.

وفي رده على سؤال حول الفيضانات الأخيرة التي مست ولايتي تبسة و قسنطينة، قال الوزير أن ذلك راجع إلى التغيرات المناخية التي تسببت في تهاطل أمطار طوفانية في بداية فصل الخريف الجاري، كاشفا عن وضع مخطط وطني لتأمين المدن ضد الفيضانات و تهيئة الأودية.

و اعتبر نسيب أن حماية المدن من الفيضانات يتطلب مخطط تسيير مندمج تشارك فيه عدة قطاعات بهدف أخد إجراءات وقائية.

و خلال زيارته، تفقد نسيب مشروع تهيئة وادي الحراش و الذي يتضمن إنجاز محطة ضخ بقدرة يومية تقدر بـ 90.000 متر مكعب و وضع لقناة رد المياه و تسليم و تركيب معدات كهربائية للقياس و المراقبة.

و سيسمح هذا المشروع الذي من المرتقب أن يسلم خلال شهر أفريل من سنة 2019 بالحد من مخاطر الفيضانات و توفير إمكانية إعادة استعمال المياه خاصة لاستعمالها في سقي المساحات الخضراء بالعاصمة.

كما اشرف الوزير على مراسم إطلاق اسم فنان الأغنية الشعبية العاصمية الراحل دحمان الحراشي على مسبح الضفة اليمنى لوادي الحراش، كما تفقد أشغال تهيئة وادي أوشايح و الذي يشمل إنجازمجمع للتفريغ على طول 5. 2 كلم إلى جانب جسر علوي بطول 5.5 كلم.

و يهدف هذا المشروع الذي كلف 3 مليار دينار و الذي شرع في أشغاله في بداية سنة 2015 ، إلى التكفل بجمع المياه المستعملة الآتية من بلديتي بئر خادم و القبة و نقلهما إلى محطة التصفية ببراقي و كذا تحويل مياه الأمطار نحو واد ي الحراش.