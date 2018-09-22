غوارديولا : رياض محرز موهبة خاصة

أثنى المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، على الأداء الجيد الذي قدمه النجم الجزائري رياض محرز في لقاء فريقه مع كارديف سيتي في إطار مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وساهم محرز بفوز فريقه بتسجيله هدفين من أصل 5 أهداف فاز بها فريقه.

ووصف غوارديولا محرز بالموهبة الخاصة و بأنه شخص لايصدق أمام المرمى، بحسب مانقلته وكالة سبوتنيك عن الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي.

وتابع قائلا “نحن راضون عن الفوز اليوم، لقد سجلنا خمسة أهداف، لذا بالتأكيد نحن سعداء جدا بما فعلناه”، وأضاف “كنا نعرف أن الموسم طويل، وهناك الكثير من المباريات، ومن المهم أن نعود بنتيجة جيدة، بعد أخرى سيئة، يجب أن نعود إلى المستوى المعتاد”.