تونس تستقدم قوات المارينز على الحدود الجزائرية

كشفت صحيفة “ذا ناشيونال انتريست” الأمريكية، أن وحدات من الجيش الأمريكي، شاركت إلى جانب تونس في الحرب على الإرهاب على الحدود التونسية الجزائرية.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم القيادة الأمريكية رفض الكشف عن هويته، أن اثنين من جنود المارينز قتلوا في معاركهم ضد عناصر من تنظيم القاعدة في المغرب العربي بشمال إفريقيا، لكنه تحفظ عن ذكر البلد الذي جرت فيه الوقائع، وبالتحليل تم الفرض أن الواقعة حدثت بجبل سمومة وهو سلسلة جبال في مدينة القصرين الحدودية مع الجزائر، على اعتبار أنها المنطقة الوحيدة التي شهدت تمردا منخفض المستوى على حدودها الغربية في تلك الفترة .

وأضافت أن السلطات التونسية، أخفت أمر استقدام جنود المارينز إلى أراضيها، حيث استعانت بهم مدة أربعة سنوات ونصف منذ شهر فيفري 2014 ، في عمليات لمكافحة الإرهاب.