هذه أسعار السيارات في سوق تيجلابين اليوم (فيديو)

شهد سوق تيجلابين للسيارات المستعملة بولاية بومرداس، اليوم السبت، دخولا كبيرا للسيارات والزوار.

وشهدت الأسعار السيارات ثابت كبير بعد الراجع الذي شهدته الأسبوع الماضي بمتوسط 3 إلى 4 ملايين للسيارة الواحدة.

ووصل سعر”إيبيزا” سنة 2017 إلى 171 مليون، وسيارة “بيجو 208 ” سنة 2013 محرك واحد نقطة 2 بنزين، 82 حصان 105.5 مليون، أما سيارة “رونو كليو 4” 85 حصان فوصل سعرها إلى 156 مليون.

في ذات الصدد وصل سعر سيارة رونو سنة2015 إلى 150 مليون، أما سيارة “ماروتي” 2009 فبلغ سعرها 41.5 مليون.