بالفيديو.. هنا فعل محرز الكارثة أمسية اليوم

أشاد الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بالنجم الدولي الجزائري رياض محرز بعد توقيعه ثنائية ظهر اليوم.

ونشر حساب السيتي فيديو يُظهر أين تواجد محرز بكثرة فوق أرضية الميدان في لقاء كارديف سيتي الذي إنتهي بخماسية كاملة لصالح السيتيزن.

وأرفق “تويتر” مانشستر سيتي الفيديو بعبارة:”أين فعل محرز الكارثة ظهيرة اليوم السبت” في إشارة لبروزه بشدة وتوقيعه هدفين.

وأظهر الفيديو تصفيق جمهور السيتيزن على نجم المنتخب الوطني بعد تحرره.

Where @Mahrez22 did his damage this afternoon! ??? @Sure #cardiffvcity pic.twitter.com/nKRys6V2hy