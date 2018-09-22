بالفيديو: ثنائية جديدة لـ بونجاح في كلاسيكو قطر

بالفيديو: ثنائية جديدة لـ بونجاح في كلاسيكو قطر

قاد بغداد بونجاح مساء السبت ناديه السد للفوز بنتيجة (5-0) على حساب الريان في كلاسيكو الكرة القطرية...ووقع الدولي الجزائري ثنائية خلال هذه المواجهة، حيث افتتح باب التسجيل في (د11)، ثم أضاف الهدف الرابع في (د40)، وبالتالي رفع اللاعب رصيده إلى 13 هدفا في الدوري القطري، متصدرا قائمة الهدافين بفارق كبير.

هدف بونجاح الأول:

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