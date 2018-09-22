بلفوضيل يُهدر أمام شباك شاغرة ويحرم هوفنهايم من الفوز في قمة "البوندسليغا"

انتهت المباراة القوية بين هوفنهايم وبوروسيا دورتموند مساء السبت في رابع جولات الدوري الألماني، بالتعادل الإيجابي، هدف في كل شبكة...

وافتتح صاحب الأرض باب التسجيل في (د44) عبر المهاجم البرازيلي جويلتون، غير أن دورتموند أدرك التعادل عن طريق نجمه الأمريكي كريستيان بوليسيتش قبل 6 دقائق عن النهاية، رغم أن الفريق الزائر أكمل المواجهة منقوصا عقب طرد مدافعه عبدو ديالو في (د76)، وكان بإمكان البديل الجزائري إسحاق بلفوضيل إهداء ناديه النقاط الثلاث لولا إهداره فرصة من ذهب في (د90+2)، لما سدّد فوق المرمى رغم تواجده أمام مرمى شاغر.

وجاءت بقية نتائج مباريات الأمسية في الدوري الألماني على الشكل الآتي:

هيرتا برلين 4-2 بوروسيا موشنغلادباخ

فولفسبورغ 1-3 فرايبورغ

نورنبيرغ 2-0 هانوفر

أوغسبورغ 2-3 فيردر بريمن

هوفنهايم 1-1 بوروسيا دورتموند

اللقطة التي أهدرها بلفوضيل أمام شباك شاغرة: