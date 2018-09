غوارديولا:”محرز لاعب مُذهل ولديه موهبة خاصة”

أثنى المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا على النجم الدولي الجزائري رياض محرز بعد تألقه الكبير في مواجهة كارديف أمسية اليوم السبت.

وقال غوارديولا مباشرة بعد نهاية اللقاء:”محرز قدم أداءا في المستوى..هو لاعب سيُقدم لنا إضافة كبيرة خاصة وأنه يملك موهبة خاصة”.

وأضاف:”محرز من نوعية اللاعبين المذهلين ونحن راضون جدا عن ما يُقدمه معنا”.

#PEP: @Mahrez22 played good. He’s a guy who’s going to help us a lot. He’s a special talent and in front of the goal he has incredible quality. We are so satisfied with him. #mancity