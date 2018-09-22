تنظيم داعش يتبنى هجوما على عرض عسكري في الأهواز بايران

لقي 24 شخصا مصرعهم وأصيب 53 آخرون على الأقل السبت، في اعتداء استهدف عرضا عسكريا في الأهواز بجنوب غرب إيران، وذلك بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. ولاحقا، تبنى تنظيم داعش هجوم الأهواز. وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف قد اتهم في وقت سابق “نظاما أجنبيا” تدعمه الولايات المتحدة بالضلوع في الاعتداء، متوعدا بالرد “بسرعة وبحزم للدفاع عن أرواح الإيرانيين”. .

ووقع الهجوم في اليوم الوطني للقوات المسلحة الايرانية التي تحيي في 22 سبتمبر من كل عام ذكرى إعلان بغداد الحرب على طهران (1980-1988).