اسم "محمد" يتصدر قائمة الأسماء في لندن ويكتسح بريطانيا

تعتبر أسماء كل من أوليفر وهاري وجورج ونوح وجاك الأكثر شعبية للأولاد في بريطانيا ولكن المفاجأة وصول اسم "محمد" لصدارة الترتيب في كل من لندن ويوركشاير ويست ميدلاندز وهامبر.

وبحسب مكتب الإحصاءات، على الرغم من أن أوليفر وأوليفيا بقيا أسماء الأطفال الأكثر شعبية، إلا أنه حدثت بعض التغييرات في قائمة العشرة الأوائل.

وكانت أوليفيا وأميليا وإيسلا وآفا وإيميلي من الأسماء الخمسة الأولى للفتيات في عام 2017، فيما خرجت سارة من قائمة أفضل 100 اسم، منذ أن بدأت السجلات فى عام 1904.

وكان بإمكان اسم "محمد" أن يتصدر ترتيب الأسماء الأكثر شعبية في البلاد كلها، إلا أن اختلاف طريقة كتابته أضاع عليه هذه الفرصة، حيث قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن اسم محمد يكتب بأكثر من طريقة في بريطانيا، وهي (Mohamed) و (Muhammad) و (Muhammed) - وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.