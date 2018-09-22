بالفيديو - حفتر: الجزائر دعمتنا في حربنا ببنغازي

أياما بعد تهديده بنقل الحرب إلى الجزائر، عاد المشير خليفة حفتر للحديث عن علاقته بالجزائر، لكن هذه المرة يؤكد أنها واحدة من أربعة دول دعمته أثناء حرب بنغازي شرقي ليبيا، تناقض في التصريحات يحمل علىعدة تأويلات.

وقال كلمة الجنرال المتقاعد خليفه حفتر خلال مراسم تكريمه من قبائل العواقير، الجمعة 22 سبتمبر، إن مصر والإمارات والأردن والجزائر، ساعدته حسب امكانيات كل بلد، أثناء حرب بنغازي شرقي ليبيا على مدى أربعة أعوام، بما فيها منطقة بنينة شرق بنغازي.

وأكد حفتر أنه قاتل 3 سنوات كاملة، حتى تم تحرير كامل لمدينة بنغازي، وهو ما أعلن عنه شهر جويلية 2017، مؤكدا وقوع آلاف الضحايا والمصابين، فضلا عن تدمير أجزاء من ثاني كبرى مدن البلاد.

من جهة أخرى، نفى اللواء حفتر في تجمع قبلي لأنصاره بضواحي بنغازي أن تكون لقواته أي علاقة بالمجموعات المسلحة التي تقاتل بعضها بعضا في الأحياء الجنوبية للعاصمة طرابلس منذ نحو شهر.

وتجري الاشتباكات في طرابلس بين أربع كتائب تدعمها حكومة الوفاق الوطني، أبرزها كتيبة الأمن المركزي المعروفة بكتيبة أبو سليم، وقوات الردع الخاصة، وكتيبة النواصي، وكتيبة ثوار طرابلس، وبين قوات اللواء السابع القادمة من ترهونة التي تسيطر على الأجزاء الجنوبية من العاصمة. وتدعم اللواء السابع كتائب عدة منها لواء الصمود وكتيبة 33 مشاة