توتر في العلاقات بين باريس و الجزائر قبل إجتماع ساخن في أكتوبر

عرفت الأيام الماضية توترا في العلاقة بين الجزائر و باريس حيث قررت الجزائر عدم السكوت على التجاوزات الفرنسية مؤخرا سواء تلك المتعلقة بسلوكياتها الديبلوماسية إتجاه الممثليات القنصلية للجزائر بفرنسا او القرارات الداخلية التي جاءت في صالح الحركى او حتى التصريحات المحسوبة على مسئولين فرنسيين في وقت يقترب موعد إنعقاد اللجنة المختلطة الإقتصادية الجزائرية الفرنسية في باريس اكتوبر القادم و هو إجتماع ينتظر خلاله المسؤوليين الجزائريين توضيحات من نظرائهم الفرنسيين .

و ألقت الأخبار التي تداولتها الصحف و المواقع الجزائرية و الفرنسية الخميس الماضي حيال السحب المتبادل للعناصر الأمنية المكلفة بحماية محيط السفارات و الممثليات القنصلية في البلدين الضلال على ازمة صامتة بين باريس و الجزائر .

السفارة الفرنسية التي عادة ما تكون منفتحة على التواصل لم تعبر عن موقفها في هذا الموضوع تماما كما فعل الجانب الجزائري .

و من الواضح أن الموضوع حساس للغاية بحيث لا يسمح بتصريحات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع على كلا الجانبين.

غير أنه وفقاً للمعلومات المتاحة لنا فقد كانت هذه المسألة موضوع اجتماع على مستوى عالٍ في الجزائر أثيرت فيه الحاجة إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل حيث يأتي القرار الجزائري بمثابة رد فعل على انسحاب ضباط الشرطة المكلفين بمراقبة السفارة الجزائرية في باريس .

هذه الحركة الفرنسية الغير متوقعة تضاف إلى القائمة الطويلة من 'المواقف' الفرنسية التي يصعب هضمها في وقت كان ينتظر ان تعرف العلاقات" الفرانكو-جزائرية" قمة مجدها بعد سلسلة الوعود التي قدمها ماكرون قبل و بعد وصوله الى قصر الإليزي .

وتظل أكبر الملفات العالقة حاليا ما إرتبط بالقيود الشديدة المفروضة على الجزائريين من حيث منح التأشيرات ورغم نفي السفير الفرنسي وجود أي تعليمات خاصة بهذا الأمر من " الكيدورسي " غير ان الواقع يشير الى العدد الكبير من حالات الرفض التي غالبا ما تكون غير مبررة .

وفي الوقت الذي تبدو فيه تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون مهذبة ديبلوماسيا إتجاه الجزائر لا ينعكس ذلك على اداءه في ملف الذاكرة حيث وبعد ايام فقط من إعترافه بنظام التعذيب الذي اقامه الجيش الفرنسي بالجزائر ايام الثورة الجزائرية عاد ليكرم الأشخاص الذين عملو ضد الثورة الجزائرية و كانوا سببا في إعتقال و إغتيال عدد كبير من الجزائريين من نفس نظام العذيب الذي إعترف به فيما يبدو ان الرئيس الفرنسي يحاول الجمع بين المتناقضين .

و ترى الجزائر ان تصريحات المسؤولين الفرنسيين يجب ان يتم ضبطها وفق المناخ الذي يريده الطرفين ان يسود علاقتهما حيث لا يمكن ان يصدق لوهلة اولى ان بعض التصريحات القادمة من الجانب الفرنسي توجه الى دولة تربطها بها معاهدة لصداقة و يمكن ان نذكر على وجه الخصوص تصريح أدلى به السفير الفرنسي السابق في الجزائر الذي إتهم مسؤولين كبار في البلاد بالفرار من المستشفيات الفرنسية دون دفع رسوم. تضاف إلى ذلك التصريحات المروعة التي ادلى بها السفير الفرنسي السابق في الجزائر ، بيرنارد باجولي في مقابلة مع "لوفيجارو " و التي مست شخص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة .