بالفيديو : إطار بسوناطراك يفجر جدلا بخصوص التوظيف : “دخلت بالمعريفة”

أكد إطار بشركة سوناطراك مكلف بالإعلام، في حصة تلفزيونية أنه تم توظيفه عن طريق المحاباة “المعريفة” من طرف المدير العام السابق للشركة أمين معزوزي، كما روى طريقة توظيفه.

قال الزين عامر إطار في خلية الاعلام في الشركة “أنا تم توظيفي بالمعريفة .. كان هناك عضو من عائلتي وهو أمين معزوزي، بعد حديثنا في منزله عن واقع الرياضة، ولما ذهبت إلى مكتبه طلب مني إن كنت ساعمل مستشارا له، فرفضت أن أعمل مستشارا لكن دخلت للعمل كإطار في الشركة”.

وأثار الفيديو جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما مع انتشار البطالة، وبالأخص إطارات ذات كفاءة عن فرص عمل بالطرق المشروعة التي تعتمد على المسابقة والكفاءة والخبرة، وهو ما كان سببا في احتجاجات شباب الجنوب في السنوات الماضية والتي لا تزال مستمرة إلى حد الساعة.

وسبق لنفس الشخص الزين عامر أن أثار الحدث في الجزائر، حين قام بدفع سيدة أرادت أن تشكو للرئيس المدير العام عبد المومن ولد قدور وجود فساد ومضايقات تتعرض لها في الشركة.