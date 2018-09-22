اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة بأدرار

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم السبت مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي الجزائري المالي في ولاية أدرار.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه، في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، وإثر دورية قرب الشريط الحدودي الجزائري-المالي بأدرار بإقليم الناحية العسكرية الثالثة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 22 سبتمبر 2018، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على:

(01) رشاش عيار 14.5 ملم مع شريطي (02) ذخيرة.

(01) مسدس آلي من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (03) مخازن.

(01) صاروخ للقاذف RPG-7 بالإضافة إلى حشوة .

(01) قذيفة خاصة بمدفع هاون عيار 60 ملم بالإضافة إلى مشعل وحشوة وصمامة.

(485) طلقة عيار 23 ملم.

(204) طلقة عيار 14.5 ملم.

(642) طلقة عيار 12.7 ملم.