محسن بعباس : وزير الصحة نقل زوجته للولادة بفرنسا !

فجر رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بعباس قضية تواجد وزير الصحة مختار حسبلاوي في باريس للوقوف إلى جانب زوجته لوضع مولودها أيام وباء الكوليرا، منبها إلى أن قليلا من المسؤولين يعالج نفسه في المستشفيات الجزائرية، في وقت يقوم جزائريون بطلب الصدقات والتبرعات للسفر للعلاج في فرنسا، تونس وتركيا.

كما سجل بلعباس أيضا عجز الدولة عن مكافحة الفساد، وقال "إذا كان الشعور بالإفلات من العقاب قد انتشر وعمّ جميع من يحوم حول السلطة، فلأن هناك مسئولين سامين متورطين في قضايا فساد لم يطبّق عليهم القانون وعدم احترام القواعد التي تحكم دولة القانون، والتقاعس في تحريك دعاوى قضائية، هما اللّذان تسبّبا في تفشي الظاهرة"، أضاف بلعباس.

ولاحظ أيضا تردي الوضعية الاقتصادية إلى درجة أن المراقبين بدؤوا يشبهون الوضع بالحالة الفنزويلية؛ أي الإفلاس، ما يؤيد هذا الرأي، حسبه: "غياب أجندة ووضع ترتيب للأولويات والأهداف، بصرف النظر عن السعي الحثيث للإبقاء على الوضع الراهن. والسؤال المتداول على كل الألسنة: هل من طيّار يقود الطائرة الجزائرية؟". وأعلن بلعباس بالمقابل رفضه لمقترح الوفاق الوطني الذي طرحه عبد الرزاق مقري، رئيس حمس، مسجلا تراجع الحزب الإسلامي عن أرضية مزفران.