تسجيل 08حالات إصابة بحمى خطيرة بالعيادة المتعددة الخدمات بتيمياوين

استقبلت نهار اليوم السبت، مصالح العيادة المتعددة الخدمات ببلدية تيمياوين، بالمقاطعة الإدارية برج باجي مختار 08 حالات اصابة بحمى خطيرة وأعراض قيء.وحسب ما أفاد به مواطنون من المنطقة، واللذين أكدو أن هذه الحالات هي لأشخاص من السكان البدو الرحل وقدموا من الحدود الجزائرية المالية.

من بينهم امراتين و06 أطفال، هذا وبحسب ذات المصادر فان هذه الحمى يشتبه لحد الان أن تكون حمى المستنقعات او ما يعرف بـ”الملاريا”.

في حين أكد مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببرج باجي مختار ، أن هذه الحالات تعتبر حالات مرضية عادية ويتم التكفل بعلاجها حاليا على مستوى العيادة المذكورة نافيا ان تكون هناك اية حالة مسجلة لامراض وباءية خطيرة.