تسليم الطريق السيار الشفة-المدية قريبا

سيتم استلام 14 كلم من مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم واحد الرابط بين الشفة (البليدة) والبرواقية )المدية( والممتد على مسافة 53 كلم "قريبا" وهذا بعد استكمال أشغال إنجاز جميع المنشآت الفنية والطرقات، حسب الشروحات المقدمة لوزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان لدى زيارته اليوم السبت لهذا المشروع في شطره المتعلق بولاية البليدة.

ومن المنتظر أن يفتح هذا الشطر أمام حركة المرور بمجرد الانتهاء من أشغال تجهيز النفقين الممتدين على مسافة إجمالية تقدر بنحو 9 كلم وهذا بعدما تم الانتهاء بشكل كلي من إنجاز المنشآت الفنية والطرقات".

وأكد الوزير ضرورة تسريع إجراءات استقدام التجهيزات الخاصة بالأنفاق وهذا بالتنسيق مع مصالح ميناء الجزائر ملحا على أهمية استلام هذا المشروع الذي" يكتسي أهمية اقتصادية هامة في أقرب الآجال".

وحسب ما كشف عنه القائمون على هذا المشروع سيتم الشروع مطلع شهر أكتوبر القادم في تنصيب التجهيزات الخاصة بهذه الأنفاق على غرار تلك المتعلقة بالإنارة العمومية والتهوية. وبهدف تفادي أية فيضانات محتملة خاصة عند ارتفاع منسوب وادي الشفة تم إنجاز منشاة خاصة بتجميع مياه الينابيع وكذا مياه وادي الشفة، حسب الشروحات المقدمة بعين المكان.

يذكر أن الوزير سيواصل زيارته لهذا المشروع على مستوى ولاية المدية أين سيتفقد المنشآت التابعة له.