دبلوماسي فرنسي سابق يتهم بشكل عنيف السلطة الجزائرية والرئيس بوتفليقة

هاجم بيرنار باجولي السفير السابق للجزائر والمدير السابق للمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية، النظام الجزائري بقوة وبشكل عنيف، في حوار أجراه مع صحيفة لوفيغارو نشر اليوم الجمعة 21 سبتمبر، مما يوحي بأنه سيكون سببا في توتر للعلاقات بين الجزائر وباريس.

وفي رده على سؤال بخصوص مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية، قال برنار باجولي إنها تطورت بخطوة صغيرة جدا، لسببين، الأول بحسبه يتعلق بجيل الثورة الذي يحافظ على إضفاء الشرعية على نفس من خلال استغلال المشاعر اتجاه المستعمر السابق.

أما السبب الثاني، فيقول برنار باجولي ” الرئيس بوتفليقة ، مع كل الاحترام الذي أكنه له، يبقى على قيد الحياة بشكل مصطنع. ولن يتغير شيء في هذه الفترة الانتقالية”.

وبالنسبة للرئيس السابق لـ DGSE فإن من أجل الانفتاح يجب تبادل أشياء أخرى مثل فتح أرشيف الافلان.

وللإشارة فإن برنار باجولي ينشر في فرنسا كتاباً له بعنوان “لن تشرق الشمس في الشرق” حيث عاد إلى مسيرته المهنية كدبلوماسي في عدة دول بما فيها العراق والجزائر.