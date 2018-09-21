شكيب خليل : الأوبك تنتج 32 مليون برميل حاليا وهناك ضغوط على سوق النفط

كشف الوزير الأسبق للطاقةشكيب خليل، أن منظمة الأوبك تنتج حاليا حوالي 32.6 مليون برميل يوما من قبل الدول المصدرة.

وبخضوص إجتماع الأحد المقبل الذي سينعقد بالجزائر، قال شكيب خليل، أن هناك ضغوطا من الإدارة الأمريكية التي يقودها الرئيس دونالد ترامب.

قائلا، أن الدول المجتمعة تواجه تحدي الرئيس ترامب ، لأن الولايات المتحدة الأمريكية مقبلة على إنتخابات تشريعية، وهناك ضغط على السوق النفطة العالمية.

وخلال اتصال هاتفي مع النهار، قال وزير الطاقة الأسبق ، أن الأسعار سترتفع حتى نهاية السنة الحالية، لكن معدل الطلب سيكون منخفض بنحو مليون برميل في 2019.

مشيرا الى أن سعر البرميل الواحد من البترول سيصل الى 75 دولار في 2019.