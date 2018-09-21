مراسم تنصيب الرئيس المالي: أويحيى في باماكو

حل الوزير الأول أحمد أويحيى ظهر اليوم الجمعة بباماكو لتمثيل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مراسم تنصيب الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا المقررة غدا السبت.

بهذه المناسبة سيجري أويحيى الذي يرافقه وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل محادثات مع نظيره المالي سوميلو بوباي مايغا.

من المرتقب أن يشارك العديد من رؤساء الدول و الحكومات في مراسم تنصيب الرئيس كايتا الذي أدى اليمين في 4 سبتمبر الفارط بباماكو في إطار عهدة ثانية تدوم خمس سنوات.

و أعيد انتخابه خلال الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 أوت المنصرم.

و كانت المحكمة الدستورية قد أعلنت في 20 أوت المنصرم عن فوزه بالرئاسيات ب 67.16% من الأصوات خلال الدور الثاني المنظم في 12 أوت مقابل 32.84% لخصمه وزير المالية الأسبق سومايلا سيسي.