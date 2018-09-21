الجزائر الأولى مغاربيا والثالثة إفريقيا في التصنيف الأممي للتنمية البشرية

احتلت الجزائر المرتبة الأولى على مستوى المغاربي في مجال التنمية البشرية والثالثة إفريقيا بعد السيشل وموريس .

وحسب تقرير جديد للأمم المتحدة للتنمية،احتلت دول الجوار كتونس المرتبة الرابعة فيما تلتها ليبيا في المرتبة الخامسة ،فيما احتلت مصر المرتبة الثامنة .

وعلى مستوى البحر الأبيض المتوسط، يأتي المغرب في أسفل الترتيب حيث احتل المرتبة الحادية عشر.

وشمالاً توجد الدول الأوروبية المتقدمة في التنمية البشرية مثل اسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان، وفي الضفة الجنوبية تتجاوزه كل الدول بدون استثناء بما فيها ليبيا.