مرضى يشتكون ندرة الأدوية في صيدليات العاصمة

يشتكي العديد من المرضى من الندرة الحادة لبعض الأدوية،وغيابها التام في بعض الصيدليات خاصة فيما يتعلق أصحاب الأمراض المزمنة.

هذا الوضع دفع العديد من المرضى إلى اللجوء للوساطة أو الطرق الغير قانونية للحصول على الأدوية خاصة دواء (القلب والربو وضغط الدم،والفيتامين “د” ).

وحسب إحصائيات الإتحادية الجزائرية للأدوية أن 200 نوع من دواء مفقود.

ومن جهتها الصيدليات تؤكد أنها تلقى صعوبة في الحصول على الأدوية من قبل الموزعين،وإن حصلت تتحصل على كمية محدودة لا تسد الطلب.