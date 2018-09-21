فرنسا : 1500 وفاة بسبب موجة الحر

قالت وزيرة الصحة الفرنسية أجنيس بوزان اليوم الجمعة أن درجات الحرارة القياسية وموجة الحر الطويلة التي اكتسحت فرنسا خلال الصيف أدت إلى وفاة قرابة 1500 شخص معظمهم من كبار السن.

وقالت الوزيرة لقناة "سي نيوز" التلفزيونية "هناك معدل مفرط للوفيات وكان متوقعا بوضوح بين كبار السن ويحتمل أنه أقل من 1500 حالة وفاة بسبب موجة الحر تلك."

و أضافت أنها "تقل عشر مرات عن موجة الحر في عام 2003 وأقل من موجات حر أخرى شهدناها في السنوات الأخيرة."

و كانت موجة حارة قد ضربت فرنسا في 2003 وقتلت ما بين 15000 و2000 شخص معظمهم من كبار السن والوحيدون.

وبحسب وكالة الأرصاد الفرنسية (ميتيو فرانس)، شهدت فرنسا في جويلية من العام الحالي أكثر الشهور حرارة منذ عام 1900 عندما بلغ متوسط درجات الحرارة 23.2 بزيادة 2.5 درجة عن المعدل الطبيعي.