جامعة الوادي تستقبل طلبة ماليزيين لتكوينهم في اللغة العربية

في إطار الاتفاقية المبرمة بين جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي والجامعة الإسلامية العالمية بماليزياحل بمطار الوادي وفد يتكون من 15 طالبة من كلية الإدارة واللغات بماليزيا للدراسة بقسم اللغة العربية.

الطلبة سيخضعون لتكوين في مادة اللغة العربية لمدة ستة أشهر.

ويعتبر هذا الفوج من الطلبة الماليزيين وهو الفوج الثاني بعد الفوج الذي تكون العام الماضي وحقق نجاحا باهرا من حيث التكوين باعتراف إدارة كلية الإدارة واللغات الماليزية.

الوفد اختار مدينة الوادي للعيش مع الناس والاحتكاك معهم لتعلم اللغة اكثر، بحكم ان الجنوب لا يتم استعمال اللغة الفرنسية اطلاقا.