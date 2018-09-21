“فابيا” و”رابيد” جديد “سكودا” في الجزائر

يقوم عضو المجلس التنفيذي لعلامة “سكودا” المكلف بالمبيعات والتسويق “آلان فافيي” بزيارة عمل تدوم ليومين لمجمع سوفاك الجزائر.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها، لمسؤول من هذا الحجم للعلامة التشيكية للجزائر منذ تولي “سوفاك” تمثيل علامة “فولغزفاغن” في المجال الصناعي بالجزائر وتأتي هذه الزيارة بمناسبة احتفال العلامة التشيكية بعيدها العاشر .

وقد أكد نفس المسؤل حسب بيان للشركة، أن الجزائر تمنح فرص كبيرة للعلامة في السنوات القادمة مؤكدا على أنهم سيعززون الشراكة أكثر مع مجمع “سوفاك” لتطوير حضور العلامة في السوق الجزائرية، وذلك بنماذج ستكون مزودة بتكنولوجيات حديثة ودقيقة.

كما كشفت “سوفاك” في بيانها أن العلامة ستتعزز مستقبلا بنموذجين جديدين هما “سكودا رابيد” و “سكودا فابيا” اللذان سيساهمان في تلبية طلبات الزبائن الذين حرموا منها منذ سنوات بسبب منع الإستيراد.