وفد من رابطة العالم الإسلامي في زيارة إلى الجزائر هذا السبت
يشرع إبتداءا من يوم غد السبت، وفد من رابطة العالم الإسلامي، يقوده أمينها العام محمد بن عبد الكريم العيسي، في زيارة للجزائر.
يلتقي خلالها بمسؤولي وممثلي عدة منظمات و هيئات، حسب ما علم لدى المجلس الإسلامي الأعلى.
و ستكون للوفد خلال هذه الزيارة التي تدوم أسبوعا لقاءات مع مسؤولي المجلس الإسلامي الأعلى، و جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
إضافة إلى زيارة بعض المرافق الدينية والسياحية.
و سيتم التوقيع على إتفاقية تعاون وشراكة بين المجلس الإسلامي الأعلى ورابطة العالم الاسلامي.
علما أنه قد تم إبرام، شهر أوت الماضي، إتفاقية مماثلة بين المجلس وهيئة علماء إندونيسيا.
شاركنا رأيك