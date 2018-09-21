"الأرسيدي" يعلق على حملة الإقالات الأخيرة بالجيش

اعتبر الأمين العام لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، أن حملة الإقالات الأخيرة التي عرفتها المؤسسة العسكرية تهدف إلى تمهيد طريق العهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال بلعباس في خطاب له خلال أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني للأرسيدي اليوم الجمعة، أن الرئيس بوتفليقة يريد أن يوصل رسالة مزدوجة "أولاً باتجاه القيادات العسكرية نفسها لصدّ أي محاولات للخروج عن الصف، مثلما جرى في عام 2004 .. أما الرسالة الثانية فهي موجّهة لكل من تسوّل له نفسه تنظيم احتجاجات في الشارع عشية الانتخابات الرئاسية".

وأضاف بلعباس "من الواضح، أنّه سيترشح مرة أخرى لخلافة نفسه، إلا في حالة طارئ صحي".

وحذر بلعباس من الدفع بالمؤسسة العسكرية من جديد إلى الواجهة كهدف أو كوسيلة لبسط نفوذها على المشهد السياسي، معتبرا ذلك خطأ فادح وخطر على مستقبل البلد، وعلى الجيش نفسه، مضيفا "لقد انتهى زمن الانقلابات المكشوفة".