زطشي: ” الأشغال جارية بملعب تشاكر والعشب في حالة جيدة”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي أنه إتخذ قرار الإستقبال بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة رفقة الطاقم الفني للخضر.

ونزل زطشي ضيفا على القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة تحدث من خلالها عن المباراة المقبلة للمنتخب الوطني المنتظرة أمام منتخب البنين.

وقال: “أخذنا قرار مع الناخب الوطني باللعب في مصطفى تشاكر، ونشكر والي البليدة ومدير الشباب والرياضة ووزير الشباب والرياضة”.

وأضاف:” أتمنى أن يكون الانتصار والانطلاقة الجيدة لبلماضي، وهذا الفوز سيقربنا من التأهل لكأس إفريقيا”.

وتابع: “في 16 أكتوبر سنلعب مباراة العودة ضد منتخب البنين، وهذه المباراتين ستعطي كل الحظوظ للمنتخب الجزائري”.

وفيما يخص حالة أرضية ميدان ملعب تشاكر قال: “الأشغال جارية مع في ملعب تشاكر، العشب في حالة جيدة، وأشكر كل القائمين على هذا العمل، ومن ناحية أخرى سنقوم بأشغال مع مديرية الملعب مثل غرف الملابس، والمنصة الشرفية وغيرها.”