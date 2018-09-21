ماكرون يكرم “الحركى” بعد أيام من اتهامه للاحتلال بممارسة التعذيب في الجزائر

من المنتظر أن يكرّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جزائريين حاربوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال الثورة التحريرية.

وحسب مواقع فرنسية، فسيتم ترفيع 6 حركى جزائريين وكذا مؤسّس جمعية لهم إلى درجة جوق الشرف برتبة فارس.

وهي أعلى مرتبة تمنحها الدولة الفرنسية، كما تم ترفيع 4 أشخاص إلى درجة الاستحقاق الوطني برتبة ضابط و15 آخرين إلى رتبة فارس.

وحسب نفس المواقع، فإن هذا التكريم يأتي بعد أيام من اليوم الوطني للحركى المصادف لـ 25 سبتمبر.

للإشارة، بقدر ما يسعى الرئيس الفرنسي لإدانة الاحتلال الفرنسي بطرقه الخاصة قام بتكريم الحركى.

وهو تقليد فرنسي سنوي معتمد منذ مغادرة الحركى الجزائر بعد الاستقلال في جويلية 1962.