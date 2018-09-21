لأول مرة.. مذيعة تقدم النشرة الرئيسية بالقناة السعودية الرسمية

سجلت المذيعة وئام الدخيل، اسمها كأول مذيعة في تاريخ القناة السعودية الأولى.

حيث ظهرت في نشرة الأخبار الرئيسية للتلفزيون الرسمي السعودي.

وجاء هذا الظهور أمس الخميس، بمناسبة إطلاق وتدشين الهوية الجديدة للقناة والاخبار الرئيسية بجوار الإعلامي السعودي عمر نشوان.

وحسب وسائل إعلام سعودية، فإن الدخيل خريجة قسم الإعلام في الجامعة اللبنانية الأمريكية.

وأبدت السعودية في الآونة الأخيرة اهتمامها المتزايذ بالمرأة حيث سمحت لها في جوان بقيادة السيارة بعد عقود من الحظر.