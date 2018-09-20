أنا فرنسي وروسي وجزائري..وقريبا سأكون تركيا..!.

يعتزم الممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو مقابلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة سيقوم بها إلى إسطنبول شهر أكتوبر المقبل ، من أجل طلب الحصول على الجنسية التركية ، حسب ما صرح به لصحيفة "aydinlik" المحلية.

ونقلت "le figaro" الفرنسية مساء اليوم الخميس ، عن الصحيفة التركية ، أن الممثل السينمائي الفرنسي (69 سنة ) الذي سيؤدي دور الداي حسين في فيلم جزائري حول سيرة الشخصية التاريخية أحمد باي ، قال إنه يسعى للحصول على الجنسية التركية التي سيطلبها مباشرة من الرئيس أردوغان خلال لقاء سيجمعه به هناك شهر أكتوبر المقبل ، مذكرا بأنه يحمل أيضا إلى جانبه جنسيته الفرنسية ، جنسيتي الجزائر وروسيا .

وكان اختيار اسم ديبارديو لأداء دور تاريخي في فيلم تشرف على تمويله الدولة الجزائرية ، قد أثار لغطا واسعا وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، اعترض في مجمله على السجل القانوني "غير المشرف" للسينمائي الفرنسي المتهم في قضايا تحرش واغتصاب، فيما دافع وزير الثقافة عز الدين ميهوبي عن الممثل ديبارديو اعتباره صديقا للجزائر واسما لامعا في ساحة السينما العالمية مما من شأنه أن يمنح صبغة دولية لفيلم أحمد باي ، حسب الوزير.