روسيا تحقق مع الكتيبة السورية التي أسقطت الطائرة

ذكرت مصادر إعلامية معارضة، أنه قد تم مثول الضباط الذين أسقطوا الطائرة الروسية، أمام لجنة تحقيق تابعة للواء الدفاع الجوي في "بانياس"، وأن التحقيق معهم، جرى بحضور ضابط روسي، على خلفية إسقاط الطائرة بمضادات النظام السوري، وفق ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس.

ومثل خمسة ضباط سوريين، من كتيبة الدفاع الجوي في بانياس التابعة لمحافظة طرطوس، أمام لجنة تحقيق كان في عدادها ضابط روسي، سمحت لثلاثة منهم بالمغادرة، فيما أبقت على اثنين منهم، دون ورود تفاصيل إضافية.

وأعلنت روسيا، الأربعاء، أنها بدأت التحقيق فعلاً، "في مكان وقوع الحادثة"، أي الساحل السوري، للكشف عن ملابسات سقوط الطائرة إيل – 20. وراجت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، تتحدث عن قيام روسيا باعتقال كافة أفراد كتيبة الدفاع الجوي التي أسقطت الطائرة الروسية بصواريخها، وهي تتصدى لغارة إسرائيلية على أكثر من منطقة في محافظة اللاذقية، الاثنين.

وأكدت وزارة الدفاع في موسكو، أن الطائرة الروسية أسقطت بنيران المضادات الأرضية السورية، عن طريق الخطأ، متهمة إسرائيل بتعمد خلق وضع خطير، حيث اختفت الطائرة الروسية التي أعلن عن مقتل جميع أفراد طاقمها الخمسة عشر، الثلاثاء.