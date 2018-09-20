الجزائر العاصمة "الأصعب" عربيا وإفريقيا لامتلاك مسكن

صنّفت العاصمة الجزائرية ضمن مدن العالم الـ10 الأولى من حيث تكلفة امتلاك مسكن بالمقارنة مع متوسط مداخيل الأسرة ، حسب ما أظهرته معطيات مؤشر أسعار العقارات الذي يعدّه موقع "نومبيو" الأمريكي المتخصص.

وحسب التقرير الذي يشمل 315 مدينة حول العالم ، ويعتمد على قياس متوسط أسعار الشقق السكنية بالمقارنة مع متوسط مداخيل الأسرة ، فقد حلّت الجزائر في المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا والتاسعة عالميا من حيث تكلفة امتلاك مسكن ، متفوقة على عواصم لدول غنية على غرار لندن وروما وباريس وستوكهولم.

و حلّت العاصمة الفنزويلية كاراكاس في صدارة مدن العالم الأكثر صعوبة لامتلاك سكن ، متبوعة بهونغ كونغ في المرتبة الثانية ، ثم شانغهاي وبكين وشينزن في الصين ( 3و 4 و5 ) ، و مومباي الهندية ( 6 ) ، وكولومبو عاصمة سريلانكا ( 7) ، وكاتماندو عاصمة نيبال ( في المرتبة الثامنة ).