المغرب: حملة لمقاطعة أغاني سعد لمجرد

أطلق نشطاء مغاربة على منصات التواصل الاجتماعي حملة تدعو إلى مقاطعة ووقف بث أغاني سعد لمجرد، وسرعان ما تجاوبت معها إذاعتان محليتان، بعد قرار إعادة حبسه على خلفية أخلاقية.

الحملة التي توجت بوسم "ماساكتاش" (عدم السكوت) و"لمجرد آوت"، التي ما زالت متواصلة حتى اليوم الخميس، جاءت مباشرة بعد قرار محكمة فرنسية إعادة المطرب المغربي إلى السجن، على خلفية "اعتداء جنسي" جديد على شابة فرنسية، حسب وكالة الأناضول.

وفي 18 من الشهر الجاري، أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة إيكس أون بروفانس (جنوبي فرنسا) القرار على خلفية قضية اغتصاب جديدة بمنتجع سان تروبيه، عقب طعن الادعاء على وضعه تحت المراقبة القضائية.

وأعلنت الإذاعة الموسيقية العامة "راديو دوزيم" (مغربية/رسمية) في تغريدة على صفحتها في تويتر أنه "بالاتفاق مع طاقمها بالكامل لم تعد تروج لأغاني سعد لمجرد منذ أن أصبحت القضية في يد القضاء". كما أعلنت إذاعة "هيت راديو" (خاصة) أن "إدارتها أوقفت بشكل مؤقت بث أغاني لمجرد على أمواجها"، وفق تصريح مديرها لموقع محلي.

وتحظى المقاطع الغنائية المصورة لسعد لمجرد على يوتيوب بملايين المشاهدات، وأشهرها أغنية "المعلم" التي شوهدت أكثر من 660 مليون مرة.