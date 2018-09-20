ماكرون: الاتحاد الأوروبي في خطر

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إن الاتحاد الأوروبي "في خطر" وبحاجة إلى إصلاحات معمقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ماكرون في مدينة سالزبورغ النمساوية عقب اجتماعي غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ماكرون أن الاتحاد الأوروبي الذي "لا يشهد تحولا حيال التغييرات والتطورات"، مؤكدا بالقول: "أنا مع تغيير معمق في الاتحاد الأوروبي".

وحول قرار بريطانيا بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، أعلن ماكرون رفضه للاقتراحات التي قدمتها الممكلة المتحدة في هذا الخصوص.

وشدد على أنه "لا يمكننا أبدا القبول باتفاق يضر بالاتحاد الأوروبي وبوحدة الاتحاد".

ولقت ماكرون إلى أن شمال وجنوب أوروبا واجهت خلال الـ 10 أعوام الأخيرة أزمات مالية كبيرة، مشيرا إلى أنه وقع خلاف في الأعوام الخمسة الأخيرة بين الشرق والغرب فيما يخص المهاجرين.

واعتبر أن إيطاليا لا تظهر تضامنا فيما يخص المهاجرين في الأعوام الأخيرة، وأنه بسبب ذلك فإن طلبات اللجوء تقدم لفرنسا وألمانيا.