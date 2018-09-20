عاصمتان عربيتان الأكثر أمانا في العالم

حلّت عاصمتان عربيتان في صدارة مدن العالم الأكثر أمانا ، حسب ما أظهرته معطيات مؤشر الجريمة الذي يعدّه موقع "نومبيو" الأمريكي المتخصص في تصنيف مدن العالم حسب ظروف العيش بها.

ويتعلق الأمر بكل من العاصمة الإماراتية أبو ظبي التي سجّلت أدنى مستوى في مؤشر الجريمة على مستوى العالم ، حسب التقرير الذي يشمل 338 مدينة ، متبوعة بعاصمة قطر الدوحة التي حلّت في المرتبة الثانية.

وفيما يخص الجزائر ، فقد جاءت في المركز الـ107 عالميا في مؤشر الجريمة ، بعد حصولها على 51.83 نقطة من 100 ، وهو مستوى متوسط على سلّم التقييم الذي تعتمد عليه الدراسة ، متفوقة بذلك على مدن أوروبية من حيث انخفاض الجرائم على غرار بروكسل ( المرتبة 106 ) وباريس ( المرتبة 105 ) ومالمو في السويد ( المرتبة 101).