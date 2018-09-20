حطاب يصف تقرير “البي بي سي” بالادعاء والبعيد عن الواقع

وصف محمد حطاب، وزير الشباب والرياضة تقرير قناة “البي بي سي”، الذي اتهم البطولة الوطنية لكرة القدم بالفساد بأنها مجرد ادعاءات وبعيدة كل البعد عن واقع الرياضة الجزائرية.

وقال حطاب، في رده على ما ذهبت إليه قناة “البي بي سي” بخصوص البطولة الوطنية لكرة القدم التي اتهمتها بالفساد وبوجود تلاعب واسع بالمباريات والمقابلات بأنها مجرد ادعاء يحتاج إلى بينة، معتبرا أن ذلك بعيد عن واقع الرياضة الجزائرية التي هي من أحسن الرياضات العالمية رغم النقائص التي تعاني منها من حيث الخدمات والاستثمار في الإنسان الرياضي، وهو ما يحتاج حسب وزير الشباب والرياضة إلى تضافر كل الجهود لخلق محيط ملائم قصد خدمة الرياضة الجزائرية وإعادتها إلى المحافل الدولية.

من جهة أخرى، أكد وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته التي قادته مساء الأربعاء إلى مركز الرياضة والتسلية بتيكجدة شرق البويرة أن مصالحه تركز في الوقت الراهن على أولوية تأهيل وعصرنة مراكز التكوين والمركبات الرياضية مع تحسين الخدمة بها لتكون بديلا حقيقيا أمام الفدراليات الرياضة المختلفة لإجراء تربصاتها بها بدل اللجوء إلى الخارج وما يكلفه من أعباء كبيرة.

كما شدّد حطاب على أهمية تحسين الخدمات المقدمة عبر 13 مركزا تكوينيا عبر الوطن، من خلال توفير كل ما تحتاجه الفرق الرياضية والفدراليات حتى يكون لها بديلا لإجراء تربصاتها داخل الوطن بما يمكنها من الحد من المصاريف الكبيرة، مبرزا أن هذا المسعى الذي يعتبر أولوية بالنسبة إلى وزارته في الوقت الراهن، لا يتحقق إلا بالتنسيق بين تلك المراكز والفدراليات التي ينبغي أن تكشف عن احتياجاتها في هذا الخصوص.

كما أكد الوزير حطاب على أولوية إعادة تأهيل 11 مركبا رياضيا عبر الوطن هي خارج الطموحات كما قال، قصد جعلها أكثر عصرنة وملاءمة لاحتضان أكبر التظاهرات الرياضية ومنها مركب الرويبة الذي انطلقت به الأشغال وكذا مركب البويرة الذي ينتظر دوره كذلك، مشددا على ضرورة احترام آجال الإنجاز بالنسبة إلى المؤسسات المكلفة حتى يتم الانتهاء من المشاريع الرياضية المكلفة بها في أقرب الآجال ووضعها بين أيدي الفدراليات والفرق الرياضية لاستغلالها.