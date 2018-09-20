ترامب يطلب من دول أوبك خفض الأسعار: لن تبقوا بأمان من دوننا

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خفض أسعار النفط، مذكرا اياهم أن أمريكا تقوم بحماتهم، ويجب خفض الأسعار مقابل ذلك.

ونقلت وسائل إعلامية منها رويترز والجزيرة.نت عن ترامب قوله إن بلاده توفر الأمن لدول الشرق الأوسط المنتجة للنفط بينما تقوم هذه الدول بدفع الأسعار للارتفاع.

وكتب ترامب على تويتر “نحمي دول الشرق الأوسط، ومن غيرنا لن يكونوا آمنين، ومع ذلك يواصلون رفع أسعار النفط لأعلى! سنتذكر ذلك”. وقال إنه يجب على منظمة أوبك أن تخفض الأسعار الآن”.

وكان ترامب طلب سابقا من دول أوبك ولا سيما من حليفته السعودية زيادة الإنتاج، وحذر المستوردين من الاستمرار في شراء النفط من إيران، “وإلا فإن العقوبات الأميركية ستشملهم”.

وتفرض واشنطن عقوبات على إيران وفنزويلا العضوين في أوبك، مما أدى لنقص إنتاج النفط وارتفاع سعره لحدود 80 دولارا.

وفي الأشهر الماضية، وجّه ترامب سهام انتقاداته إلى منظمة البلدان المصدر للبترول.