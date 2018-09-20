فيديو : توضيح وزير الطاقة المغربي

نفى وزير الطاقة والمعادن المغربي عزيز الرباح، أخبارا حول إغلاق أنوب الغاز الجزائري الذي يعبر المغرب في اتجاه أوروبا، بعد نهاية العقد في 2021.

وقال الوزير المغربي في تصريح للموقع الإخباري المغربي le360 “الخبر لا أساس له من الصحة، إسبانيا والمغرب والجزائر في حاجة للتعاون المشترك في هذا القطاع”، دون أن يستبعد ان يتم تجديد العقد بعد نهايته في 2021.