حاليلوزيتش: ” سليماني سيئ فنيا..لكنه يملك رأسيات رائعة”
أشاد المدرب البوسني السابق للمنتخب الوطني وحيد حاليلوزيتش بالمهاجم الدولي إسلام سليماني قبل مواجهة فينرباتشي التي ستجمعه بدينامو زغرب أمسية اليوم الخميس في إطار اليوروبا ليغ.
وأجرى حاليلوزيتش حوارا مع موقع ” www.milliyet.com.tr” تحدث من خلاله عن الأيام الأولى لسليماني في المنتخب الوطني قائلا:
وأجرى حاليلوزيتش حوارا مع موقع ” www.milliyet.com.tr” تحدث من خلاله عن الأيام الأولى لسليماني في المنتخب الوطني قائلا:
“سليماني لم يكن جيدا من الناحية الفنية، لكن سرعته ورغبته في الفوز بالإضافة إلى رأسياته المحكمة أدهشتني وجعلتني أستدعيه للمنتخب”
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