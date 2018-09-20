ترامب يطلق تحذير شديد اللهجة قبل إجتماع الجزائر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب على منظمة أوبك تخفيض أسعار النفط فورا و ذلك قبل ايام من إجتماع أعضائها بمنتجين من خارج اوبك في الجزائر مطلع الأسبوع القادم

وغرد ترامب في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا:" إننا نحمي دول الشرق الأوسط، إنهم لن يتمتعوا طويلا بالأمان من دوننا وهم يرفعون أسعار النفط أكثر وأكثر. تذكروا يجب أن تخفضوا أسعار النفط الآن."

وتراجعت أسعار النفط عقب هذا التحذير من جانب ترامب والذي جاء قبيل اجتماع أوبك في الجزائر الأسبوع الجاري.

فقد تراجع سعر خام برنت 40 سنتا ليصل لسعر 79 دولارا للبرميل ولم يتغير سعر الخام الأمريكي الخفيف بعد ارتفاع 2 في المئة الأربعاء حيث توقف عند 71.12 دولارا للبرميل.

وقالت وكالة رويترز عن مصادر في أوبك إن من المستبعد أن تتفق المنظمة على زيادة رسمية في إنتاج الخام لكن الضغوط تتصاعد على كبار المنتجين للحيلولة دون حدوث طفرة في أسعار النفط قبيل عقوبات أمريكية جديدة على إيران.