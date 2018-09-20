الجزائر تُعلّق الحماية الأمنية بمحيط السفارة والقنصليات الفرنسية

علقت السلطات الجزائرية خدمة الحماية الأمنية لأفراد الشرطة للممثليات الدبلوماسية الفرنسية وأبقت عليها في المراكز الثقافية والمدارس التعليمية.

وفي السياق أفادت مصادر مطلعة لـ “الشروق” بأن إجراءات رفع الحماية الأمنية من أفراد الشرطة للسفارة الفرنسية والقنصلية العامة وكذا قنصلية عنابة ووهران دخل حيز التنفيذ يوم

الأربعاء، حيث لم تعد تحظى هذه المراكز بوجود أفراد الشرطة الجزائرية، التي ظلت تضمن لها التغطية الأمنية الخارجية منذ سنوات التسعينيات.

وبينما تم تعليق التغطية الأمنية الخارجية لأفراد الشرطة بالسفارة الفرنسية والقنصليات (العاصمة ووهران وعنابة)، فقد تم الإبقاء عليها في المركز الثقافي الفرنسي والمدارس الفرنسية على غرار الثانوية الدولية ببن عكنون.