حفيظ دراجي يهاجم السعودية والإمارات!

هاجم المعلق الجزائري بقنوات بي إن سبورت، حفيظ دراجي، كل من السعودية والإمارات بسبب الحملات الفاشلة التي قادتها ضد قطر من أجل أن تشاركها في احتضان مباريات كأس العالم 2022.

وأكد دراجي في مقال له بصحيفة "القدس العربي" أن السعودية والإمارات مولت الصحافة البريطانية من أجل حملة ضد قطر، وهو ماكشفته بعد ذلك تقارير لجنة الفيفا، والتي وعدت بالكشف عن تقارير سرية أخرى سيتم عرضها قريبا.

المقال الكامل لحفيظ دراجي: