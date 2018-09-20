جنايات وهران تقضي بالإعدام لقاتل الطفلة سلسبيل وشريكه

أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية لوهران مساء الأربعاء الحكم بالإعدام في حق خ.ع (18 سنة) بتهمة الاعتداء الجنسي و قتل الطفلة زحاف سلسبيل البالغة من العمر 8 سنوات في 18 أوت الفارط و كذا في حق شريكه ش.م.

و التمس ممثل النيابة العامة خلال مرافعته الإعدام في حق القاتل المشتبه فيه للطفلة سلسبيل الذي لا يعدو أن يكون سوى جار الضحية بتهمة القتل مع سبق الإصرار و الترصد و الاعتداء الجنسي على قاصر أقل من 16 سنة. و قد اعترف المتهم خلال توقيفه و خلال المحاكمة بالاتهامات المنسوبة إليه.

كما تم التماس الإعدام في حق المتهم الثاني ش.م البالغ من العمر 31 سنة بتهمة التواطؤ في القتل. و حسب المتهم الرئيسي خ.ع فإن شريكه ش.م ساعده في نقل جثة الضحية على متن سيارته النفعية لرميها في مفرغة عمومية بحي الشهداء غير بعيد عن حي الياسمين 2 حيث تقطن الطفلة.