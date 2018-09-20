جنايات وهران تقضي بالإعدام لقاتل الطفلة سلسبيل وشريكه

جنايات وهران تقضي بالإعدام لقاتل الطفلة سلسبيل وشريكه

أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية لوهران مساء الأربعاء الحكم بالإعدام في حق خ.ع (18 سنة) بتهمة الاعتداء الجنسي و قتل الطفلة زحاف سلسبيل البالغة من العمر 8 سنوات في 18 أوت الفارط و كذا في حق شريكه ش.م.

و التمس ممثل النيابة العامة خلال مرافعته الإعدام في حق القاتل المشتبه فيه للطفلة سلسبيل الذي لا يعدو أن يكون سوى جار الضحية بتهمة القتل مع سبق الإصرار و الترصد و الاعتداء الجنسي على قاصر أقل من 16 سنة. و قد اعترف المتهم خلال توقيفه و خلال المحاكمة بالاتهامات المنسوبة إليه.

كما تم التماس الإعدام في حق المتهم الثاني ش.م البالغ من العمر 31 سنة بتهمة التواطؤ في القتل. و حسب المتهم الرئيسي خ.ع فإن شريكه ش.م ساعده في نقل جثة الضحية على متن سيارته النفعية لرميها في مفرغة عمومية بحي الشهداء غير بعيد عن حي الياسمين 2 حيث تقطن الطفلة.

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