مصر تمنع السلفي محمد رسلان من الخطابة في المساجد

قررت وزارة الأوقاف المصرية إلغاء تصريح محمد سعيد رسلان ومنعه من صعود المنبر أو إلقاء أي دروس دينية بالمساجد لمخالفته تعليمات وزارة الأوقاف المتصلة بشأن خطبة الجمعة.

وشددت الوزارة في بيان لها أنها "لن تسمح لأحد كائنا من كان بالتجاوز في حق المنبر أو مخالفة تعليمات الوزارة أو الخروج على المنهج الوسطى أو اتخاذ المسجد لنشر أفكار لا تتسق وصحيح الإسلام ومنهجه السمح الرشيد"

وأضافت أنها "لن تسمح لأحد كائنا من كان شخصا أو حزبا أو جماعة باختطاف المنبر أو الخطاب الدينى وتوظيفه لصالح جماعة أو أيدلوجيات منحرفة عن صحيح الإسلام".

وينتمي محمد سعيد رسلان إلي المدرسة السلفية المدخلية، ويؤمن برؤى محمد أمان الجامي وبعثه لأدبيات الطاعة الجامية، حيث اشتهر بتأييده للحكام العرب .واشتهر بمعارضته لثورات الربيع العربي ويعتبرها خروج على الحاكم .

وعرف عنه معاداة تنظيم الإخوان ويصفهم فى خطبه بـ" خوارج العصر"، لحد وصف قتلى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بـ" البغاة الخارجين على الحاكم " .