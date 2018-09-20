إحباط محاولات هجرة وحجز أسلحة ومخدرات

تمكن عناصر حرس السواحل للفرقة الإقليمية لميناء بوزجار (عين تموشنت) اليوم الخميس من إفشال مخطط للهجرة غير الشرعية لـ 18 شخصا تم توقيفهم على متن زورق مطاطي بعرض البحر.

واستنادا إلى هذه الهيئة فإن هذه العملية تمت بناء على دورية بعرض البحر لوحدات حرس السواحل للفرقة الإقليمية لميناء بوزجار حيث تم إكتشاف زورق مطاطي على بعد 3 أميال بحرية شمال غرب بوزجار على متنه 18 شخصا من ضمنهم امرأتان و 3 قصر من بينهم طفلين (2) لا يتعدى عمرهما الخمس سنوات كانوا جميعهم في رحلة سرية نحو السواحل الإسبانية.

وأوضح نفس المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم إجلاء مجموع الموقوفين إلى ميناء بوزجار لاستكمال الإجراءات القانونية وتحويلهم نحو الجهات القضائية المختصة إقليميا . وتعد عملية إحباط محاولة الهجرة السرية هذه الثالثة من نوعها في ظرف أقل من 48 ساعة بعدما تمكنت عناصر حرس السواحل للمجموعة الإقليمية لبتي صاف (عين تموشنت) أمس الأربعاء من إفشال مخططين إثنين للهجرة غير الشرعية في عمليتين منفصلتين تم بموجبها توقيف مجموع 33 مرشحا للهجرة غير الشرعية.

من جهتهم، أحبط حراس السواحل في كل من الشلف ووهران وتلمسان أمس محاولات هجرة غير شرعية لخمسة وسبعين(75 ) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، كما تم توقيف ثمانية مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة في جانت وغليزان وتلمسان.فيما تم توقيف مهربين وحجز كميات من المخدرات والمهلوسات وأطنان من المواد الغذائية والأدوية، وكشف ورشة لصناعة الذخيرة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس أن مفارز الجيش الوطني الشعبي، في سياق محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت بولايات الوادي وسعيدة وتبسة، يوم 19 سبتمبر 2018، ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجزت (1545) قرص مهلوس، فيما ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني لولاية تمنراست، ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجزت (2.2) كيلوغرام من الهيروين و(195) غراما من الكوكايين بالإضافة إلى ستة (06) مركبات رباعية الدفع و(320) لتر من الوقود وأغراض أخرى. بينما أوقفت مفارز أخرى للجيش بكل من عين صالح وبرج باجي مختار، ثلاثة (03) مهربين وحجزت (32160) وحدة من الأدوية وشاحنة محملة بـ(3900) لتر من زيت المائدة وستة (06) أطنان من المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب.

من ناحية أخرى، وبالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني لولاية الطارف، كشف عناصر الدرك الوطني عن ورشة لصنع الذخيرة تحوي على (825) خرطوشة من مختلف العيارات، وأسلحة بيضاء ومواد متفجرة، في حين حجز عناصر الدرك الوطني بميلة، تسعة (09) بنادق صيد و(5670) خرطوشة وكمية من البارود.