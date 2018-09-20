النادي المصري يذكر بتضحيات الجزائريين في حرب أكتوبر قبل مواجهة سوسطارة

نشر فريق المصري البورسعيدي تغريدات تاريخية على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر ذكر من خلالها بالعلاقة الثورية التي جمعت البلدين على مر التاريخ.وذكّر النادي المصري بدماء الشهداء الجزائريين التي خصبت أرض سيناء خلال حرب أكتوبر، ودماء الشهداء المصريين التي سالت في بورسعيد عام 1956 والتي كان من أهم أسبابها مساندة مصر لثورة الجزائر..

وطالب الموقع الرسمي للنادي البورسعيدي بأن تكون مباراة الأحد التي ستجمع إتحاد العاصمة والنادي المصري عرسا كرويا بملعب 8 ماي بسطيف.